Marco Odermatt ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo aver chiuso al secondo posto la seconda discesa della Val Gardena. Il fuoriclasse svizzero è volato a quota 765 punti in graduatoria: ora il vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen è salito a 463 lunghezze. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo settimo a pari merito con l’austriaco Marco Schwarz a quota 251 punti e a sette lunghezze di ritardo dallo svizzero Loic Meillard, sesto. Ne lla classifica di specialità Odermatt guida con 280 punti, mentre Dominik Paris è terzo a quota 140. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt allunga di forza, Vinatzer accarezza la top-10

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10; La classifica generale maschile: Odermatt in fuga, Vinatzer è 6°!; Risultati Coppa del mondo di Sci oggi · St Moritz 2025: super G e discesa donne, classifica in diretta e podio.

Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. Franzoni 3° - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. sport.sky.it