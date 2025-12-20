La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin ancora in testa con 558 punti, mantenendo un ampio vantaggio sulle inseguitrici. Tra queste, Goggia si conferma tra le prime dieci posizioni, contribuendo a un quadro di competizione equilibrata e appassionante. La stagione prosegue con molte sfide ancora da affrontare.

Mikaela Shiffrin svetta con 558 punti in classifica generale e può fare affidamento su un vantaggio di 154 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, 213 sulla tedesca Emma Aicher, 215 sulla svizzera Camille Rast. La miglior italiana è Sofia Goggia, nona a quota 272, lontana 286 lunghezze dalla vetta. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino tornerà in scena a Semmering dopo Natale. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre in testa, Goggia in top-10

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin allunga in testa, Goggia in top-10

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin in vetta, Goggia irrompe in top ten

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10; La classifica generale maschile: Odermatt in fuga, Vinatzer è 6°!; Risultati Coppa del mondo di Sci oggi · St Moritz 2025: super G e discesa donne, classifica in diretta e podio.

Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. Franzoni 3° - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. sport.sky.it