Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin sempre in testa Goggia in top-10
La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin ancora in testa con 558 punti, mantenendo un ampio vantaggio sulle inseguitrici. Tra queste, Goggia si conferma tra le prime dieci posizioni, contribuendo a un quadro di competizione equilibrata e appassionante. La stagione prosegue con molte sfide ancora da affrontare.
Mikaela Shiffrin svetta con 558 punti in classifica generale e può fare affidamento su un vantaggio di 154 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, 213 sulla tedesca Emma Aicher, 215 sulla svizzera Camille Rast. La miglior italiana è Sofia Goggia, nona a quota 272, lontana 286 lunghezze dalla vetta. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino tornerà in scena a Semmering dopo Natale. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
