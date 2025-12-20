Classica oppure eccentrica monocroma o variopinta A tavola si vive il momento clou del Natale e dintorni Cosi? anche la mise en place diventa un gesto d’amore

L a tavola delle feste è un invito a stare insieme. Tra porcellane di famiglia, cristalli che tornano a brillare e centrotavola al profumo di bosco, tra piatti appetitosi e candele. Per l’Albero di Natale si torna al classico: il colore trend del 2025 X Classica o sorprendente, monocroma o esplosione di colori, ogni mise en place riflette chi la prepara e l’atmosfera che vuole creare. Perché è attorno alla tavola che nascono i ricordi più belli, quelli destinati a durare nel tempo. Leggi anche › È tempo di festeggiare! Ecco due ricette per il menù di Natale Ricordi di famiglia. Il servizio buono che si tramanda per generazioni, le posate d’argento custodite nel velluto per il resto dell’anno, i calici in vetro di Murano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

