Un motore di solidarietà la CLa Onlus nata circa 20 anni fa a Brazzolo all’interno dell’ex asilo nido dismesso da anni. Tante le iniziative per aiutare il prossimo. L’ex asilo è di proprietà della Parrocchia di Copparo che ha dato in uso il locale a titolo gratuito alla Cla. La Onlus è costituita da una 20 persone che si prestano gratuitamente per organizzare pranzi e cene dove in parte viene preparata la pasta a mano (tortellini, cappellacci e tanto altro) e il resto viene acquistato per poi servirlo ai tavoli. Il tutto ha un fine che è quello di di devolvere a persone con forti disabilità o alla Caritas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Cla onlus’, pranzi e cene per sostenere i fragili

