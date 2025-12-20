Civitanovese c’è il K Sport Nacciarriti indisponibile

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civitanovese, Fernando Candia torna in gruppo ma è in dubbio il centrale difensivo Lucas Romero. Dopo Filippo Marietti, è ufficiale l’ingaggio di Leonardo Nacciarriti. Alla vigilia del match di Montecchio, che apre il girone di ritorno, la Civitanovese si presenta allo stadio Spadoni con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Il tecnico Daniele Marinelli ha recuperato Candia, che era ormai fuori da circa un mese per via di uno stiramento. In settimana, l’esterno classe 1997 è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà a disposizione per il match di domani contro la seconda forza del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

civitanovese c8217232 il k sport nacciarriti indisponibile

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, c’è il K Sport. Nacciarriti indisponibile

Leggi anche: Coppa Italia, il Tolentino la spunta ai rigori. Civitanovese eliminata, finale col K Sport

Leggi anche: Taxi per disabili indisponibile, spinge la sorella in carrozzina per quasi un chilometro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Civitanovese, c’è il K Sport. Nacciarriti indisponibile - Civitanovese, Fernando Candia torna in gruppo ma è in dubbio il centrale difensivo Lucas Romero. sport.quotidiano.net

Civitanovese, buon inizio. E’ pari con il forte K Sport - 3): Forconesi; Marini, Cahais, Luciani (27’pt Martiarena), Cosignani (20’st Baiocco); Macarof (31’st Malavolta), Visciano, Lorenzoni; Cappa ... ilrestodelcarlino.it

Coppa Italia, il Tolentino la spunta ai rigori. Civitanovese eliminata, finale col K Sport - : Marricchi, Alberione (1’ st Romoli), Salvucci (14’ st Strano), Giuli (12’ st Papavero), Giandomenico (42’ st Mariani), Tomassetti, Cappa, Tortelli, Iori (14 ... ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.