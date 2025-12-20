Cittadella mister Iori | Castelli out e Giana spensierata ma voglio rivedere lo spirito del filotto di vittorie

Chiusura di girone d'andata contro trabocchetto per il Cittadella, atteso domenica 21 dicembre alle ore 17:30 dall'impegno contro la lanciatissima Giana Erminio. I lombardi di Vinicio Espinal sono in serie positiva da sei turni, con quattro vittorie (di cui due di fila) e due pari e attendono i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cittadella, mister Iori: «Castelli out e Giana spensierata, ma voglio rivedere lo spirito del filotto di vittorie» Leggi anche: Cittadella, mister Iori: «Voglio vedere il fuoco nei miei giocatori e maggiore decisione in avanti» Leggi anche: Cittadella, mister Iori: «Grande prestazione, ma dobbiamo ancora risalire la classifica» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cittadella, mister Iori: «Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, ma la reazione è stata da squadra vera»; Serie C girone A Cittadella-Novara: le pagelle degli uomini di Iori; Cittadella-Novara, riprendere la corsa. Le probabili formazioni. Cittadella, mister Iori: «Castelli out e Giana spensierata, ma voglio rivedere lo spirito del filotto di vittorie» - L'allenatore del Cittadella, reduce da tre partite senza vittorie, pronto per l'insidiosa trasferta di Gorgonzola: «Bene aver rimediato contro il Novara, ma la rincorsa di ottobre e novembre è stata d ... padovaoggi.it

Cittadella, mister Iori: «Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, ma la reazione è stata da squadra vera» - Il tecnico analizza la rimonta contro il Novara con un misto di amarezza e rimpianto: «Nel secondo tempo siamo riusciti a rimettere in piedi la partita. padovaoggi.it

Diretta/ Cittadella Novara (risultato finale 2-2): un punto a testa (14 dicembre 2025) - Diretta Cittadella Novara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Tombolato per il diciottesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone A) ... ilsussidiario.net

Mister Dal Canto ritrova anche Capradossi e Tessiore #serieB #Cittadella #Cesena - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.