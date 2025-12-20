Ciro di nuovo il grande Fede ancora eroe | Siamo arrivati fin qui per rifare la storia

Palla all’incrocio e scoppia la festa rossoblù A Riad. Il sogno di alzare un altro trofeo dopo la Coppa Italia continua. A iniziare, invece, è il percorso di Ciro Immobile in maglia rossoblù: è lui l’eroe insieme a Federico Ravaglia nella lotteria dei rigori. "Siamo qui per rifare la storia", scolpisce il portiere cresciuto a Casteldebole, che intuisce e respinge i penalty di Bastoni e Bonny e ipnotizza Barella, che spara alto. Il tutto dopo aver trascinato i rossoblù ai rigori con le parate nella ripresa su Luis Henrique e Martinez, lui che già aveva regalato la Champions parando un rigore a Politano a Napoli nel giorno della vittoria che valse l’ingresso nella massima competizione europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

