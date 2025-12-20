Circolo tennis e distributore Consiglieri chiedono lumi
SPOLETO - Un impianto sportivo frequentato anche da bambini a due passi dal distributore di gpl? A chiedere ancora una volta di fare chiarezza sono gli esponenti di Alleanza Civica che sull’argomento erano già intervenuti qualche mese fa, ottenendo rassicurazioni su uno spostamento da parte dell’amministrazione comunale. "Durante il Consiglio comunale del 13 ottobre – spiegano Profili e Dottarelli – rispondendo ad una nostra interpellanza, l’assessore ai lavori pubblici Manuela Albertella annunciava, con serenità, che il progetto del nuovo circolo tennis in viale Marconi sarebbe stato probabilmente accantonato in favore dell’area di piazza d’Armi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Circolo tennis e distributore. Consiglieri chiedono lumi.
