Cinque podi per l’Italia nel sabato degli sport invernali Snowboard sugli scudi passaggi a vuoto per Goggia e Deromedis

Sabato prenatalizio con tanti sport invernali protagonisti e l'Italia ha saputo ritagliarsi il proprio spazio nei vari eventi di Coppa del Mondo, ottenendo dei buoni risultati (cinque podi) alternati ad alcuni passaggi a vuoto. Il Bel Paese ha fatto la voce grossa nello snowboard, in occasione del primo PSL della stagione valido per la Coppa del Mondo. Elisa Caffont ha conquistato la prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo aver sconfitto la ceca Zuzana Maderova in finale. Sempre nello slalom sulle nevi di Davos (Svizzera) si sono festeggiati il secondo posto di Gabriel Messner e la terza piazza di Aaron March, in questa occasione beffati dall'austriaco Arvid Auner.

