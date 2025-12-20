Il ciclocross prosegue con la tappa di Anversa, dove Mathieu Van Der Poel si aggiudica la vittoria per la seconda volta consecutiva. Dopo il successo a Namur, il corridore olandese si conferma ancora una volta in forma, battendo anche Wout Van Aert, che chiude al settimo posto. La gara ha evidenziato la competitività tra i principali protagonisti di questa disciplina.

Roma, 20 dicembre 2025 - E sono due su due: dopo Namur, Mathieu Van Der Poel vince anche la tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Anversa e stavolta lo fa battendo anche un certo Wout Van Aert. La gara e le dichiarazioni. L'olandese prende presto il comando della gara, facendo il vuoto nel secondo giro prima di chiudere la gara dopo poco più di un'ora, con Laurens Sweeck ed Emiel Verstrynge a chiudere il podio nel giorno nero di Thibau Nys, solo 23esimo: Van Aert, al debutto stagionale nel fango, si piazza invece settimo. Non si è fatto attendere il commento di Van Der Poel. "È stata una buona gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclocross, doppietta di Van Der Poel ad Anversa: Van Aert chiude settimo

