Una vicenda incredibile quella accaduta ai passeggeri di un volo EasyJet, trovatisi a viaggiare con un cadavere a bordo. A quanto pare una famigliola inglese aveva deciso di prendere il volo portando con sé anche la nonna: la signora, purtroppo, era morta. L'episodio ha generato non poco sconcerto fra le persone presenti. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato lo scorso 19 dicembre sul volo EasyJet (EZY8070) in partenza da Malaga e diretto a Londra Gatwick. Una famiglia britannica di cinque persone è salita a bordo dell'aeromobile come se nulla fosse. Fra loro c'era anche un' anziana, accompagnata in sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Choc su un volo EasyJet: famiglia inglese sale a bordo con la nonna morta

