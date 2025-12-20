Chivu si difende Akanji e Lautaro out perché stanchi Non per lunedì

Da Inzaghi a Chivu, cambia la panchina non la morale. Il Bologna si conferma bestia nera dei nerazzurri. Inter bocciata. Altra sfida d’alta quota terminata senza vittoria, anzi con sconfitta: come già con Juventus, Napoli, Milan, Atletico e Liverpool, tra campionato e Champions. Trema di nuovo e cade, la squadra di Chivu: "Ma non ho nulla da ricriminare e rimproverare a nessuno". Nemmeno a se stesso, per le esclusioni dal primo minuto di Akanji e Lautaro: "Non li ho lasciati fuori perché pensavo già alla finale, non mi permetto e non me lo posso permettere. La verità è che siamo all’ottava partita in venti giorni e Lautaro come Akanji aveva bisogno di riposo, perché abbiamo un gennaio ricco di impegni e non possiamo permetterci di perdere giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

