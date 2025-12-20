Chivu Inter il tecnico difende i suoi uomini dopo Riad | I rigori sono una lotteria conta il coraggio

Dopo l'eliminazione in Supercoppa contro il Bologna, Chivu Inter ha preso posizione per difendere i propri giocatori. Il tecnico ha sottolineato come i rigori rappresentino una lotteria e che, in queste circostanze, conta il coraggio più che la fortuna. La gestione del gruppo e le occasioni fallite sono stati temi centrali nel commento post-partita. Chivu Inter, il tecnico difende i suoi uomini dopo Riad: «I rigori sono una lotteria, conta il coraggio»

Chivu Inter, eliminazione amara in Supercoppa contro il Bologna: gestione del gruppo, occasioni sprecate e la delusione di Mkhitaryan. L'eliminazione dell'Inter nella semifinale di Supercoppa a Riad contro il Bologna lascia scorie evidenti. Una sconfitta ai rigori che fa male, soprattutto per come è maturata, ma Cristian Chivu sceglie la linea della responsabilità e della protezione del gruppo, difendendo apertamente i suoi giocatori nel post partita. Il tecnico rumeno non cerca alibi: «I calci di rigore sono una lotteria. A me basta la personalità, il coraggio di alzare il braccio e dire "vado io a tirare".

