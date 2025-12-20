Chivu Inter il tecnico difende i suoi uomini dopo Riad | I rigori sono una lotteria conta il coraggio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'eliminazione in Supercoppa contro il Bologna, Chivu Inter ha preso posizione per difendere i propri giocatori. Il tecnico ha sottolineato come i rigori rappresentino una lotteria e che, in queste circostanze, conta il coraggio più che la fortuna. La gestione del gruppo e le occasioni fallite sono stati temi centrali nel commento post-partita. Chivu Inter, il tecnico difende i suoi uomini dopo Riad: «I rigori sono una lotteria, conta il coraggio»

Inter News 24 Chivu Inter, eliminazione amara in Supercoppa contro il Bologna: gestione del gruppo, occasioni sprecate e la delusione di Mkhitaryan. L’eliminazione dell’Inter nella semifinale di Supercoppa a Riad contro il Bologna lascia scorie evidenti. Una sconfitta ai rigori che fa male, soprattutto per come è maturata, ma Cristian Chivu sceglie la linea della responsabilità e della protezione del gruppo, difendendo apertamente i suoi giocatori nel post partita. Il tecnico rumeno non cerca alibi: «I calci di rigore sono una lotteria. A me basta la personalità, il coraggio di alzare il braccio e dire “vado io a tirare”. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter il tecnico difende i suoi uomini dopo riad i rigori sono una lotteria conta il coraggio

© Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico difende i suoi uomini dopo Riad: «I rigori sono una lotteria, conta il coraggio»

Leggi anche: Bologna Inter, Chivu nel post partita: «I rigori sono una lotteria. Mi prendo il coraggio di batterli. Arbitri? Dico solo una cosa»

Leggi anche: Chivu Inter, il tecnico sceglie la continuità a Riad: niente calcoli, conta solo il Bologna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rigore Inter-Liverpool, Chivu non commenta ma Palladino difende i nerazzurri: «È inesistente»; Calcio, Chivu: “Troppe etichette sull’Inter, stiamo facendo bene”; Inter per la prima volta in testa da sola, Chivu difende squadra e merito; Inter, Chivu verso il Genoa: Troppe etichette sull'Inter, stiamo facendo una grande stagione.

chivu inter tecnico difendeInter, Marotta risponde alle critiche e difende Chivu: parole al miele per il tecnico! - Marotta risponde alle critiche arrivate sull'Inter e manda un chiaro messaggio sulla semifinale. spaziointer.it

chivu inter tecnico difendeChivu difende l’Inter. Prima siparietto sulle finali perse, poi: “Scontri diretti? Anche la Roma…” - La frase a effetto sul “regalo” Supercoppa, ma anche un Cristian Chivu in modalità difensiva. tuttomercatoweb.com

chivu inter tecnico difendeInter, Chivu esce allo scoperto sugli episodi dei rigori: “Si può sbagliare…”, poi su partita e Lautaro in panchina - Inter, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, Cristian Chivu. spaziointer.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.