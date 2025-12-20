Chivu esce dalla Supercoppa ma non se ne preoccupa | Mi tengo il coraggio di chi ha tirato i rigori
Cristian Chivu a fine semifinale, persa, contro il Bologna minimizza la prima vera occasione per cambiare il trend di un'Inter che vede ancora una volta scivolare di mano, ad un passo, un trofeo: "Io guardo il gruppo. I rigori sono una lotteria che non puoi allenare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Senza quella strana decisione di Zwayer al Var, probabilmente avremmo portato a casa almeno un pareggio nello scontro diretto». Eppure anche questa volta l’Inter di Chivu esce dal campo a mani vuote dopo una sfida contro una delle grandi. Da inizio stag - facebook.com facebook
