Chivu esce a testa alta Grande gara andava chiusa Lautaro? Gli serviva riposo E Marotta pensa al mercato

La maledizione di Riad. Dopo lo scudetto della seconda stella festeggiato il 22 aprile 2024, proprio in Arabia è iniziata la serie di occasioni mancate, tra l'era Inzaghi e il nuovo corso Chivu. Prima la finale di Supercoppa persa col Milan in rimonta, poi la semifinale di Coppa Italia a fare rima ancora con ko contro i rossoneri. Poi lo scudetto perso all'ultima giornata nel duello col Napoli (soprattutto dopo un altro fallo di mano di Bisseck contro la Lazio). E la finale di Champions mai iniziata contro il Psg. C'è ancora il Bologna, peraltro, sulla strada di un titolo. Come il 27 aprile 2022, nel recupero che avrebbe dovuto lanciare l'Inter verso lo scudetto.

Inter, Chivu: “Rigori? Non si possono allenare. Si va avanti sempre a testa alta” - Chivu è partito dai rigori: “ A me basta il coraggio e la personalità di tirare i rigori, è una cosa che non si può allenare. gianlucadimarzio.com

Chivu spiega: "Inter, Bologna dominato e in difficoltà. Lautaro? Non mi permetto..." - Le parole dell'allenatore dei nerazzurri dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Bologna: "I rigori sono una lotteria, a me basta il coraggio di alzare il braccio e di dire di andare a ... tuttosport.com

«Senza quella strana decisione di Zwayer al Var, probabilmente avremmo portato a casa almeno un pareggio nello scontro diretto». Eppure anche questa volta l’Inter di Chivu esce dal campo a mani vuote dopo una sfida contro una delle grandi. Da inizio stag - facebook.com facebook

