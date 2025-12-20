Chivu commenta l’eliminazione dalla Supercoppa | I calci di rigore sono una lotteria non si allenano

. Le parole del tecnico dell’Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di  Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il tecnico nerazzurro  Cristian Chivu  si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Sport Mediaset. IL MAGGIOR RIMPIANTO?  – « Per me i calci di rigore sono una lotteria. A me basta il coraggio, la personalità di alzare il braccio e di dire “io vado a batterlo”. E’ una cosa che non si può allenare. Mi prendo il coraggio di questi campioni che oggi hanno fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo dove hanno messo qualità, intensità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

