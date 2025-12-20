Chivu commenta l’eliminazione dalla Supercoppa | I calci di rigore sono una lotteria non si allenano

Le parole del tecnico dell'Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. IL MAGGIOR RIMPIANTO? – « Per me i calci di rigore sono una lotteria. A me basta il coraggio, la personalità di alzare il braccio e di dire "io vado a batterlo". E' una cosa che non si può allenare. Mi prendo il coraggio di questi campioni che oggi hanno fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo dove hanno messo qualità, intensità.

