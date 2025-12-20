Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. IL MAGGIOR RIMPIANTO? – « Per me i calci di rigore sono una lotteria. A me basta il coraggio, la personalità di alzare il braccio e di dire “io vado a batterlo”. E’ una cosa che non si può allenare. Mi prendo il coraggio di questi campioni che oggi hanno fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo dove hanno messo qualità, intensità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Mi prendo il coraggio di chi ha voluto calciare i rigori. Arbitri? Si può sbagliare, vi spiego la mia scelta su Lautaro»

