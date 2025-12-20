Chivu a Inter TV | Quando cadi ti devi rialzare se si vuole arrivare lontano bisogna fare una determinata cosa
Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il KO in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. PAROLE – « Abbiamo iniziato bene poi abbiamo subito la loro intensità perché dovevano riprendere la partita, loro l’hanno pareggiate siamo risaliti creando qualcosa nel finale. Nella ripresa abbiamo fatto vedere le nostre qualità ci abbiamo provato fino in fondo poi ai rigori è una lotteria e abbiamo perso. 🔗 Leggi su Internews24.com
