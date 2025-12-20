Chivu a Inter TV | Quando cadi ti devi rialzare se si vuole arrivare lontano bisogna fare una determinata cosa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il KO in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Intervenuto nel corso del postpartita di  Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il tecnico nerazzurro  Cristian Chivu  si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Inter TV. PAROLE – « Abbiamo iniziato bene poi abbiamo subito la loro intensità perché dovevano riprendere la partita, loro l’hanno pareggiate siamo risaliti creando qualcosa nel finale. Nella ripresa abbiamo fatto vedere le nostre qualità ci abbiamo provato fino in fondo poi ai rigori è una lotteria e abbiamo perso. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu a inter tv quando cadi ti devi rialzare se si vuole arrivare lontano bisogna fare una determinata cosa

© Internews24.com - Chivu a Inter TV: «Quando cadi ti devi rialzare, se si vuole arrivare lontano bisogna fare una determinata cosa»

Leggi anche: Chivu a Inter TV: «Bisogna fare di più perché quello che stiamo facendo non basta! Ecco cosa ci è mancato»

Leggi anche: Viviano tuona: «Se tifi Inter e insulti Lautaro hai problemi! I numeri dicono una determinata cosa»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chivu, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT; L'Inter non spreca la chance: Bisseck e Lautaro stendono il Genoa, Chivu torna in testa da solo; Champions, Atalanta-Chelsea 2-1 e Inter-Liverpool 0-1 - Rivivi le partite; Inter-Liverpool 0-1, Bastoni trattiene e Szoboszlai non perdona: tutte le dichiarazioni.

chivu inter tv cadiChivu a InterTV: “Se cadi ti devi rialzare e questi ragazzi hanno sempre dimostrato che…” - L'Inter saluta la Supercoppa Italiana eliminata dal Bologna ai calci di rigore. msn.com

chivu inter tv cadiChivu a Inter TV: “Bologna squadra scomoda, dovremo sudare. Siamo gli intrusi che…” - L'Inter affronta il Bologna a Riad per provare a guadagnarsi la finale di Supercoppa Italiana. msn.com

Chivu: "Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore. E Sommer lo difendo" - La sconfitta del derby è solo una dolorosa esperienza da sfruttare per riprendere la marcia perfetta in Champions League. gazzetta.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.