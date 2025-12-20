Chiesa torna in Serie A? L’ex attaccante della Juventus nel mirino di una squadra italiana Dovrà sostituire una stella del club | la situazione
Chiesa nel mirino dell’Atalanta per gennaio. Il Liverpool apre alla cessione del figlio d’arte per sostituire Ademola Lookman. Il futuro di Federico Chiesa potrebbe subire una svolta improvvisa durante la prossima sessione invernale di trasferimenti. L’attaccante classe 1997, trasferitosi dalla Juventus al Liverpool la scorsa estate per circa 12 milioni di euro più bonus, sta incontrando notevoli difficoltà di inserimento nel calcio inglese. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, l’ Atalanta sarebbe attualmente il club di Serie A più vicino all’ingaggio del calciatore, con l’obiettivo di riportarlo in Italia già a gennaio per rinforzare la rosa di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
