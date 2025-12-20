Chiesa si avvicina il ritorno in Serie A | pronta la maglia numero 22 nerazzurra
L’esterno azzurro sempre ai margini del Liverpool, a gennaio può tornare in Italia anche per riconquistare la Nazionale Federico Chiesa potrebbe davvero tornare in Serie A nella sessione invernale di calciomercato. Dopo essere stato accostato a diverse squadre la scorsa estate, l’esterno offensivo nato a Genova è rimasto al Liverpool, dove però fatica a trovare spazio con Arne Slot. Prima del grave infortunio di Leoni era stato persino escluso dalla lista Champions. Federico Chiesa (foto Ansa) – Calciomercato.it I tabloid britannici insistono sulla possibilità che Chiesa possa fare ritorno in Italia a gennaio, anche per provare a riprendersi la Nazionale in vista degli spareggi di marzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Insigne, si avvicina il ritorno in Serie A: la conferma in diretta
Leggi anche: Colpo di scena Insigne, si avvicina il ritorno in Italia: quando potrà giocare in Serie A
Chiesa, Raspadori, Insigne e Zirkzee e il ritorno in A: quanto costano e chi li vuole; Chiesa, si avvicina il ritorno in Serie A: pronta la maglia numero 22 nerazzurra.
Liverpool, Chiesa da oggetto misterioso a eroe: Napoli e Roma rischiano la beffa e ora Gattuso non può più ignorarlo - Federico Chiesa salva un gol allo scadere contro il Sunderland e rilancia le sue ambizioni con il Liverpool: dal mercato di gennaio alla chiamata di Gattuso. sport.virgilio.it
Chiesa in Serie A a gennaio, tutto deciso: l’affare è chiuso - Ci sono importanti novità sul ritorno di Federico Chiesa in Serie A già a gennaio: l'affare è praticamente chiuso, tifosi in delirio. calciomagazine.net
Juve tradita, Chiesa va all'Inter: colpo scudetto - Juventusnews24.com (Instagram Federico Chiesa) - Due big hanno già chiesto informazioni per riportare in Italia l’ex esterno della Juventus. juventusnews24.com
Si avvicina un passaggio importante nella vita della Chiesa: il rito di chiusura dell’Anno Giubilare. Sarà vissuto in comunione con tutte le diocesi nella Festa della Santa Famiglia, domenica 28 dicembre 2025. La celebrazione eucaristica presieduta dal vescov - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.