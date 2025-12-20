Chiesa si avvicina il ritorno in Serie A | pronta la maglia numero 22 nerazzurra

L’esterno azzurro sempre ai margini del Liverpool, a gennaio può tornare in Italia anche per riconquistare la Nazionale Federico Chiesa potrebbe davvero tornare in Serie A nella sessione invernale di calciomercato. Dopo essere stato accostato a diverse squadre la scorsa estate, l’esterno offensivo nato a Genova è rimasto al Liverpool, dove però fatica a trovare spazio con Arne Slot. Prima del grave infortunio di Leoni era stato persino escluso dalla lista Champions. Federico Chiesa (foto Ansa) – Calciomercato.it I tabloid britannici insistono sulla possibilità che Chiesa possa fare ritorno in Italia a gennaio, anche per provare a riprendersi la Nazionale in vista degli spareggi di marzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

