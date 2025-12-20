Chiellini a DAZN | A Bremer ho detto questa cosa prima che scendesse in campo Dybala? Io gli consiglio di giocare il più possibile per lui e per i tifosi di calcio
Giorgio Chiellini ha recentemente condiviso alcune riflessioni durante un'intervista a DAZN. Ha parlato di un episodio con Bremer, spiegando cosa gli ha detto prima della partita, e ha anche espresso il suo parere su Dybala, consigliandogli di giocare il più possibile per il suo bene e per i tifosi. Le sue parole offrono uno sguardo sulla sua visione del calcio e sul ruolo dei giocatori in campo. Chiellini a DAZN: «A Bremer ho detto questa cosa prima che scendesse in
Chiellini a DAZN: «A Bremer ho detto questa cosa prima che scendesse in campo». Le sue dichiarazioni prima della sfida contro la Roma. Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juventus e Roma. DYBALA – « Io consiglio a Paulo di giocare il più possibile per lui e per i tifosi di calcio. I problemi di Paulo degli ultimi anni sono stati soltanto fisici perchè quando è in condizione è un giocatore sensazionale.
