Viareggio, 20 dicembre 2025 – Spesso c’è bisogno di ’riassettare le vele’ della propria vita per raggiungere obiettivi e conciliare dissidi anche lavorativi. Chiara Pardini, 48 anni, da oltre 20 è esperta mental coach, richiestissima da sportivi e aziende ed ha ideato un proprio metodo, il fisioenneagramma che permette l’individuazione del carattere tramite la fisiognomica. E grazie a lei c’è chi ha superato paure, concretizzato un sogno e, addirittura, moltiplicato fatturati societari grazie a una maggior armonia tra dipendenti. Come è nata questa professione? “Ero giovanissima e cercavo la mia strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Chiara, missione mental coach: "Il sogno più controverso? Il matrimonio. Molti se lo impongono, ma non è ciò che vogliono davvero"

