Chiara missione mental coach | Il sogno più controverso? Il matrimonio Molti se lo impongono ma non è ciò che vogliono davvero
Viareggio, 20 dicembre 2025 – Spesso c’è bisogno di ’riassettare le vele’ della propria vita per raggiungere obiettivi e conciliare dissidi anche lavorativi. Chiara Pardini, 48 anni, da oltre 20 è esperta mental coach, richiestissima da sportivi e aziende ed ha ideato un proprio metodo, il fisioenneagramma che permette l’individuazione del carattere tramite la fisiognomica. E grazie a lei c’è chi ha superato paure, concretizzato un sogno e, addirittura, moltiplicato fatturati societari grazie a una maggior armonia tra dipendenti. Come è nata questa professione? “Ero giovanissima e cercavo la mia strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Se pensi costantemente a tutto ciò che potrebbe andare storto, non puoi avere successo. Parola di mental coach
Leggi anche: Sì, lo scrotox esiste ed è proprio ciò che pensi. Ma quanto ne sai davvero?
Chiara, missione mental coach: “Il sogno più controverso? Il matrimonio. Molti se lo impongono, ma non è ciò che vogliono davvero”.
Chiara, missione mental coach: “Il sogno più controverso? Il matrimonio. Molti se lo impongono, ma non è ciò che vogliono davvero” - Quarantottenne originaria di Pieve a Elici, aiuta a raggiungere i traguardi ma anche ad arginare liti tra colleghi. lanazione.it
Chiara Benini Floriani, chi è il fidanzato?/ Il rapporto speciale con il mental coach Gabriele Bani - La campionessa è molto gelosa della sua vita privata e si sta concentrando per l'oro alle Olimpiadi. ilsussidiario.net
La missione è chiara… #outfit #outlet #modauomo #modadonna #modabambino #stockfamily #shoppingonline #abbigliamento #sicilia #sicily #Nicosia #Enna - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.