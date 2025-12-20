Chi vincerà Ballando con le Stelle 2025?
E’ tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci darà il via al tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono cinque le coppie sicure di giocarsi la vittoria: Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli e Fabio Fognini -Giada Lini. Tre, invece, le coppie in bilico, chiamate allo spareggio iniziale rimandato la scorsa settimana: Martina Colombari -Luca Favilla, Rosa Chemical -Erica Martinelli e Paolo Belli -Anastasia Kuzmina. Attesi gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
