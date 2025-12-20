Roma, 20 dicembre 2025 - Ultima puntata di Ballando con le Stelle 2025. Quale sarà la coppia vincitrice? Chi trionferà di fronte al pubblico e alla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto? Vedremo polemiche? Difficile che la giuria possa essere pungente anche durante la finalissima. La speranza è però che un po’ di pepe anche nella serata di sabato 20 dicembre si senta. I finalisti. Ad essere rimaste in gara dopo la lunga cavalcata che ha condotto alla finale di Ballando con le Stelle 2025 sono le coppie formate da Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e GIovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Fabio Fognini e Giada Lini e da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi vince Ballando con le Stelle 2025? Ecco i favoriti

Leggi anche: Chi vince Ballando con le Stelle? Spuntano i due nomi favoriti

Leggi anche: Ballando Con le Stelle 2025, ecco chi vince: quote e classifica degli scommettitori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chi vince Ballando con le Stelle 2025? Francesca Fialdini torna protagonista: Delogu è la rivale più temibile, le nuove previsioni; Chi deve vincere Ballando con le Stelle 2025? Il sondaggio di Today; Ballando con le Stelle, il destino del gran finale è già scritto: chi vince l'edizione sotto tono; Ballando con le stelle, chi vince? D’Urso in affanno, Delogu e Fialdini volano.

Ballando con le Stelle, finale di fuoco tra polemiche e super ospiti: chi vince e cosa vedremo stasera - Si parte con lo spareggio di tre coppie, per poi entrare nel vivo della gara: tutte le anticipazioni dell'atto finale del dancing show. libero.it