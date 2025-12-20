Chi sono i tre figli di Franco Nero Carlo Frank e Francesco due riconosciuti dopo | Paternità e cognome solo nel 2020

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’amore travolgente di Franco Nero con la moglie  Vanessa Redgrave   iniziato sul set di Camelot, nel 1969 arriva il primo dei figli, Carlo Gabriel Franco, nato a  Londra  e divenuto uno sceneggiatore e regista che ha diretto i genitori nel film  L’escluso  del 1999. Il figlio di  Franco Nero  ha all’attivo tre lungometraggi dietro la macchina da presa, l’ultimo è  The Fever  del 2004.  Carlo Gabriel  è stato il testimone di nozze dei genitori, oggi è sposato con l’attrice  Jennifer Wittsie  ed è padre di due figli  Raphel Elliott e   Lilli Angelina Rose. Chi sono gli altri due figli di Franco Nero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i tre figli di franco nero carlo frank e francesco due riconosciuti dopo paternit224 e cognome solo nel 2020

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i tre figli di Franco Nero, Carlo, Frank e Francesco (due riconosciuti dopo): “Paternità e cognome solo nel 2020”

Leggi anche: Chi sono tre i figli di Biagio Antonacci, Paolo, Giovanni e Carlo avuti da due donne diverse

Leggi anche: Chi è la moglie di Franco Nero, Vanessa Redgrave (mamma del figlio Carlo): “Ci siamo lasciati e ritrovati dopo 30 anni”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rob Reiner, tutto quello che sappiamo dell'omicidio: i problemi di droga del figlio, la lite alla festa di Conan O'Brien, i cadaveri ritrovati dall'altra figlia; Incidente mortale, sgomento a Narni per la morte di Franco e Rita; Lo storico corriere di Cuneo, pioniere dei poli logistici per la consegna express delle merci; MasterChef compie 15 anni. Tradizione, rivoluzioni e la frecciatina di Locatelli: «Edoardo Franco all'Isola dei Famosi? La più grande....

sono tre figli francoChi sono i tre figli di Franco Nero, Carlo, Frank e Francesco (due riconosciuti dopo): "Paternità e cognome solo nel 2020" - Chi sono i tre figli di Franco Nero, Carlo, Frank e Francesco (due riconosciuti dopo): “Paternità e cognome solo nel 2020” Metropolitan Magazine ... msn.com

sono tre figli francoQuanti figli ha Franco Nero? Chi sono e cosa fanno Carlo Gabriel, Franquito e Francesco - Scopri chi sono, quanti anni hanno e che lavoro fanno i tre figli di Franco Nero: tutti i dettagli sulla vita privata e la carriera di Carlo Gabriel, Franquito e Francesco. tag24.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.