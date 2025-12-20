Chi sono gli indagati per le alluvioni di Traversara Nicolini & co | tutti i nomi
Ravenna, 20 dicembre 2025 – “Non cercavamo un capro espiatorio: i consulenti ci hanno dato questa spiegazione, noi abbiamo tratto conclusioni di carattere giudiziale”. L’ultima di tre alluvioni che in un anno e mezzo avevano flagellato il territorio ravennate. E ora la chiusura dell’inchiesta con 12 indagati a vario titolo per disastro colposo per gli interventi ritenuti necessari ma non realizzati nelle frazioni di Traversara e Boncellino. E per pericolo per l’inadeguatezza inquadrata nella qualità delle nuove opere. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO "Una prima risposta, la provincia di Ravenna era a terra e la gente prostrata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
