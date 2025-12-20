Ravenna, 20 dicembre 2025 – “Non cercavamo un capro espiatorio: i consulenti ci hanno dato questa spiegazione, noi abbiamo tratto conclusioni di carattere giudiziale”. L’ultima di tre alluvioni che in un anno e mezzo avevano flagellato il territorio ravennate. E ora la chiusura dell’inchiesta con 12 indagati a vario titolo per disastro colposo per gli interventi ritenuti necessari ma non realizzati nelle frazioni di Traversara e Boncellino. E per pericolo per l’inadeguatezza inquadrata nella qualità delle nuove opere. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO "Una prima risposta, la provincia di Ravenna era a terra e la gente prostrata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono gli indagati per le alluvioni di Traversara, Nicolini & co: tutti i nomi

Leggi anche: Saverio Romano e gli altri: chi sono tutti gli indagati nell’inchiesta per i presunti appalti truccati nella sanità in Sicilia

Leggi anche: Flotilla, chi sono gli italiani arrestati dall’Idf: tutti i nomi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alluvione nel Ravennate, chiusa un'indagine per 12 persone; Romagna, 12 indagati per l'alluvione nelle zone di Traversara e Boncellino (Bagnacavallo): «Disastro colposo e pericolo attuale»; Le tre alluvioni, disastro colposo e pericoli su opere di ripristino: 12 indagati; Ci sono 12 indagati per l'alluvione in Emilia Romagna: Pericolo di disastro ancora attuale.

Chi sono gli indagati per le alluvioni di Traversara, Nicolini & co: tutti i nomi - Fine indagini per disastro colposo, Protezione civile sotto tiro, la procura: “Prima risposta ai cittadini”. ilrestodelcarlino.it