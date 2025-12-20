Chi ha vinto The Voice Senior 2025 | Francesco De Siena trionfa in finale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 19 dicembre 2025 - Francesco De Siena vince The Voice Senior 2025. Nella finale della sesta edizione del talent show musicale del venerdì sera di Raiuno condotto da Antonella Clerici, con i coach Arisa, Loredana Bertè, Nek, Rocco Hunt e Clementino, a trionfare è Francesco De Siena della squadra di Nek. I finalisti. L’ospite. I concorrenti. I Super Finalisti. I finalisti. Ad essere arrivati alla finale di The Voice Senior per la squadra di Nek erano stati Francesco De Siena, Jacqueline Schweitzer Savio e Tiziano Cavaliere. Per la squadra di Loredana Bertè erano stati Gabriella Vai, Francesca Visentin e Francesca De Fazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi ha vinto the voice senior 2025 francesco de siena trionfa in finale

© Quotidiano.net - Chi ha vinto The Voice Senior 2025: Francesco De Siena trionfa in finale

Leggi anche: Da Morciano alla finale di The Voice Senior: Francesco De Siena trionfa con Lucio Dalla

Leggi anche: The Voice Senior 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascolti tv ieri sera 12 dicembre, ecco chi ha vinto; Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna; The Voice Senior, riassunto puntata 12 dicembre 2025: Clerici spettinata da una concorrente e tutti i finalisti; Ascolti tv ieri venerdì 12 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene.

ha vinto the voiceChi ha vinto The Voice Senior 2025: Francesco De Siena trionfa in finale - Nella finale della sesta edizione del talent show musicale del venerdì sera di Raiuno condotto da Antonella Clerici, con i ... quotidiano.net

ha vinto the voiceCHI SONO I FINALISTI DI THE VOICE SENIOR 2025/ Bertè e gli altri coach completano le squadre: ecco le scelte - I nomi dei finalisti di The Voice Senior 2025 che oggi, 12 dicembre, decreta chi si contenderà la vittoria la prossima settimana. ilsussidiario.net

ha vinto the voiceThe Voice Senior 2025, chi sono i finalisti e chi può vincere - 30 su Raiuno andrà in onda la finale del talent show musicale condotto da Antonella Clerici ... quotidiano.net

Pierluigi canta ”Io vivrò senza te di Lucio Battisti | The Voice Senior Italy Semifinale

Video Pierluigi canta ”Io vivrò senza te di Lucio Battisti | The Voice Senior Italy Semifinale

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.