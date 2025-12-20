Chi ha vinto The Voice Senior 2025 | Francesco De Siena trionfa in finale
Milano, 19 dicembre 2025 - Francesco De Siena vince The Voice Senior 2025. Nella finale della sesta edizione del talent show musicale del venerdì sera di Raiuno condotto da Antonella Clerici, con i coach Arisa, Loredana Bertè, Nek, Rocco Hunt e Clementino, a trionfare è Francesco De Siena della squadra di Nek. I finalisti. L’ospite. I concorrenti. I Super Finalisti. I finalisti. Ad essere arrivati alla finale di The Voice Senior per la squadra di Nek erano stati Francesco De Siena, Jacqueline Schweitzer Savio e Tiziano Cavaliere. Per la squadra di Loredana Bertè erano stati Gabriella Vai, Francesca Visentin e Francesca De Fazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
