Chi era l’ex marito di Barbara Bouchet Luigi Borghese | È stato l’uomo che mi ha capita di più

L’amore della vita di Barbara Bouchet è stato il marito Luigi Borghese, un napoletano istrionico, imprenditore e anche lui attratto dalle luci dei riflettori, tanto da dedicarsi per un periodo all’attività di produttore cinematografico. I due sono stati sposati per 35 anni, dal 1974 al 2006, e dal loro matrimonio sono nati due figli, Alessandro notissimo volto televisivo oltre che chef, e Massimiliano. Di origini napoletane, il marito di Barbara Bouchet inizia a lavorare come rappresentante porta a porta, per poi divenire un banditore d’asta e solo successivamente approcciarsi al mondo dell’imprenditoria dove ha ottenuto un notevole successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

