Chi era Jan Adam, il bambino di 10 anni morto precipitando nel bosco in Val Venosta La tragedia si è verificata mentre giocava con un amico. Jan Adam era un bambino del luogo, cresciuto in una valle in cui il rapporto con la montagna e la natura rappresenta una parte integrante della vita quotidiana. La comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

La tragedia mentre giocava con un amico. Jan Adam era un bambino del posto, cresciuto in una valle dove il rapporto con la montagna e la natura fa parte della quotidianità. Come molti suoi coetanei, era abituato a muoversi nei dintorni del paese, tra sentieri e boschi che da sempre rappresentano uno spazio di gioco e libertà. Nel pomeriggio di ieri a Laudes, dopo aver giocato al parco, lui e l'amico hanno deciso di salire lungo il sentiero 10b, noto come Sartwand, con l'idea di raggiungere una piccola malga poco sopra l'abitato. Un percorso considerato familiare, nulla di estremo o pericoloso. La tragedia sul sentiero Sartwand: perso l'orientamento al calare del buio.

