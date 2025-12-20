Chi è Mancuso che con 5 gol in 5 gare è la nuova stella della cantera nerazzurra

Chi è Mancuso. C’è un nome che, settimana dopo settimana, sta emergendo con forza nel panorama dell’ Inter Primavera. È quello di Matias Mancuso, classe 2007, centrocampista moderno e totale, capace di incidere in più zone del campo e diventato ormai una risorsa chiave per la squadra guidata da Carbone. Dopo un lungo stop che gli ha praticamente fatto perdere un’intera stagione, il centrocampista italo-uruguaiano è tornato non solo al pieno della condizione, ma con una maturità tecnica e mentale che oggi fa la differenza. Il suo rendimento è in costante crescita e il suo impatto sulle partite è sempre più evidente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

