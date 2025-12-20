Chi è Lucia Ocone la sua storia il successo gli inizi e la vita privata

Il debutto di Lucia Ocone nel mondo della tv avviene nel programma di varietà Bulli & Pupe all’inizio degli anni ’90, per poi entrare nel cast fisso di un programma cult come Non è la Rai. Già nel corso del programma aveva fatto intravedere il suo spiccato talento comico. Lucia Ocone ha detto a proposito su Non è la Rai. «Figuriamoci se pensavo di fare la televisione. Però Non è la Rai mi sembrava fichissimo, guardavo le ragazze e pensavo: si divertono un sacco. Siamo partite con una mia amica da Albano Laziale, il mio paese, e mi sono ritrovata a fare l’imitazione di Anna Marchesini. Ridevano tutti, mi buttano sul palco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“All’inizio la Gialappa’s li ho sofferti. Se non li conosci, è dura interloquire con tre che ti insultano. Piangevo. Poi è stato amore”: parla Lucia Ocone - Ho ereditato il talento da mio padre camionista che raccontava le barzellette come nessun altro”. ilfattoquotidiano.it

VIECCE! ANCORA. Lucia Ocone racconta il Quadraro. Oggi ospite di VIECCE!, il podcast di Roma Capitale dedicato al racconto dei quartieri della città, è Lucia Ocone, tra le comiche più apprezzate del panorama italiano. Lucia non è nata al Quadraro, - facebook.com facebook