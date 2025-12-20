Chi è Lucia Ocone la sua storia il successo gli inizi e la vita privata

Il debutto di Lucia Ocone  nel mondo della tv avviene nel programma di varietà  Bulli & Pupe  all’inizio degli anni ’90, per poi entrare nel cast fisso di un programma cult come  Non è la Rai.  Già nel corso del programma aveva fatto intravedere il suo spiccato talento comico. Lucia Ocone  ha detto a proposito su Non è la Rai. «Figuriamoci se pensavo di fare la televisione. Però Non è la Rai mi sembrava fichissimo, guardavo le ragazze e pensavo: si divertono un sacco. Siamo partite con una mia amica da Albano Laziale, il mio paese, e mi sono ritrovata a fare l’imitazione di Anna Marchesini. Ridevano tutti, mi buttano sul palco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“All’inizio la Gialappa’s li ho sofferti. Se non li conosci, &#232; dura interloquire con tre che ti insultano. Piangevo. Poi è stato amore”: parla Lucia Ocone - Ho ereditato il talento da mio padre camionista che raccontava le barzellette come nessun altro”. ilfattoquotidiano.it

