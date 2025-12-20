Chi è Laura Casagrande la donna indagata nel Caso Orlandi per aver dichiarato il falso

Dopo 42 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Laura Casagrande, oggi 56enne, accusandola di aver fornito false informazioni al pubblico ministero. La donna frequentava le stesse lezioni di musica della ragazza vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 e potrebbe essere stata una delle ultime persone a vederla viva. Laura Casagrande studiava canto e cultura musicale insieme a Emanuela all’Istituto Pontificio di Musica Sacra, nel complesso di Sant’Apollinare a Roma. Aveva 14 anni quando accadde il fatto e ha sempre raccontato di essere molto timida. 🔗 Leggi su Cultweb.it

