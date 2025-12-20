Chi è la moglie di Franco Nero Vanessa Redgrave mamma del figlio Carlo | Ci siamo lasciati e ritrovati dopo 30 anni

L’incontro tra Vanessa Redgrave e Franco Nero è avvenuto nel 1967 sul set del film Camelot. “ Non è stato un colpo di fulmine – ha rivelato lo stesso Franco Nero a Da noi. A ruota libera con Francesca Fialdini – Ero stato scelto per fare ‘Camelot’ e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra. Un giorno con il regista camminavo nei giardini della Warner Bros e vidi questa donna con dei blue jeans strappati, gli occhiali da vista, lentiggini, capelli rossastri non pettinati. Ebbi una pessima impressione di lei e, infatti, fui molto freddo Franco Nero parla a Verissimo della sua storia d’amore da film con l’attrice Vanessa Redgrave che ha conosciuto nel 1967 sul set del film Camelot. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

