Chi è la moglie di Franco Nero Vanessa Redgrave mamma del figlio Carlo | Ci siamo lasciati e ritrovati dopo 30 anni
L’incontro tra Vanessa Redgrave e Franco Nero è avvenuto nel 1967 sul set del film Camelot. “ Non è stato un colpo di fulmine – ha rivelato lo stesso Franco Nero a Da noi. A ruota libera con Francesca Fialdini – Ero stato scelto per fare ‘Camelot’ e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra. Un giorno con il regista camminavo nei giardini della Warner Bros e vidi questa donna con dei blue jeans strappati, gli occhiali da vista, lentiggini, capelli rossastri non pettinati. Ebbi una pessima impressione di lei e, infatti, fui molto freddo Franco Nero parla a Verissimo della sua storia d’amore da film con l’attrice Vanessa Redgrave che ha conosciuto nel 1967 sul set del film Camelot. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: The Estate, Vanessa Redgrave e Franco Nero nel film diretto dal figlio tra aristocrazia e speculazioni
Leggi anche: Vanessa Redgrave al Torino Film Festival: premio Fondazione CRT e anteprima mondiale con Franco Nero
Quante mogli ha avuto Franco Nero? L’amore con Vanessa Redgrave - Scopri chi è e quanti anni ha Vanessa Redgrave, l'unica moglie dell'attore e regista Franco Nero. tag24.it
Franco Nero a Verissimo, che fine ha fatto l'attore? Età, dove vive, la perdita dei due figli, mogli, la malattia di Vanessa Redgrave - Il grande attore icona del Western nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua carriera (fatta di successi) e la sua vita privata (fatta di un ... msn.com
Franco Arcoraci. . Mia moglie la mia anima speciale e il mio compleanno più bello insieme a tantissimi amici. Sorpresa riuscitissima... - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.