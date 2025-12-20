Chi è il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia e perché Giorgia Meloni si è complimentato con lui

Il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia è un ufficiale dell’Esercito italiano, noto anche come atleta paralimpico. Oggi ha stabilito un nuovo record nello sci di fondo paralimpico ad Armentarola, in Alta Badia. La sua impresa ha attirato l’attenzione di molte personalità, tra cui Giorgia Meloni, che si è complimentata con lui per il risultato raggiunto.

Un nuovo record nello sci di fondo paralimpico è stato stabilito oggi ad Armentarola, in Alta Badia, da Gianfranco Paglia, Tenente Colonnello dell’Esercito, atleta tetraplegico e appartenente al Ruolo d’Onore. L’impresa è avvenuta nel corso della quarta edizione della manifestazione “No Limits”, una sfida di sci di fondo paralimpico che riunisce atleti, istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo e militare. Paglia ha percorso in sit-ski 14 chilometri e 360 metri, superando il primato fatto registrare nella precedente edizione della competizione, svoltasi in Val di Fiemme nel gennaio 2025. All’iniziativa hanno preso parte atleti della Nazionale Paralimpica di sci nordico e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, insieme a diversi testimonial che hanno affiancato Paglia in una staffetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

