Con la separazione da Francesca Neri, da cui nel 1999 nacque il figlio Rocco —terzogenito dopo Alessia e Giulia, nate in precedenza dall’amore con la doppiatrice Marina Grande, da cui Amendola divorziò nel 1997 —, Claudio Amendola non avrebbe potuto immaginare che pochi mesi più tardi avrebbe incontrato la sua nuova fiamma. Conosciuta per lavoro, Giorgia Guglielman ha 47 anni e il loro primo incontro risale al 2022, quando entrambi erano impegnati con le riprese de Il Patriarca, la serie tv dedicata a Nemesio Bandera, chiamato semplicemente “Nemo” Nonostante la discrezione e il profilo basso di entrambi, un anno e mezzo fa i due vennero immortalati tra baci e abbracci sul set della seconda stagione della serie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giorgia Guglielman, la nuova fidanzata di Claudio Amendola

Leggi anche: Dopo Francesca Neri, Claudio Amendola ha una nuova fidanzata: ecco chi è

Leggi anche: Chi è la nuova fidanzata (famosa) di Leo Gassmann, Arianna Di Claudio: “Sono innamorato di lei”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chi è la nuova fidanzata di Claudio Amendola? Tutto su Giorgia Guglielman - Scopri chi è la nuova fidanzata di Claudio Amendola, Girogia Guglielman. tag24.it