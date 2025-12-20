CHE TEMPO CHE FA | BENIGNI E GLI ALTRI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA DEL 2025
Domenica 21 dicembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: per la prima volta sul Nove il premio Oscar Roberto Benigni, reduce dal successo dello spettacolo televisivo “Pietro – Un uomo nel vento”, di cui è appena uscito l’omonimo libro, che ripercorre la Storia vista attraverso gli occhi del primo degli apostoli, in un racconto intimo e sorprendente che restituisce, come mai era accaduto prima, voce e umanità a una delle figure più straordinarie della Storia. 🔗 Leggi su Bubinoblog
