Che fine fanno i regali di Natale indesiderati | ogni anno sono circa 30 milioni
Roma, 20 dicembre 2025 – In Italia ogni Natale si scartano circa 30 milioni di regali indesiderati. È proprio la più attesa delle festività dell’anno l’occasione in cui si ricevono più doni “sbagliati” e chi ci conosce meglio è anche chi sbaglia di più: amici e partner si rivelano, infatti, i “campioni” del regalo fuori target. La soluzione? Per un numero sempre maggiore di italiani è semplice: mettere i regali non graditi in vendita. Il regifting è sempre più una pratica consolidata. Una pratica ormai consolidata e che continua a crescere: se lo scorso Natale il 15% dichiarava di aver rivenduto un regalo non gradito, quest’anno la quota sale al 20%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
A Natale circa 30 milioni di regali indesiderati in Italia: che fine fanno - È proprio la più attesa delle festività dell'anno l'occasione in cui si ricevono più doni "sbagliati
