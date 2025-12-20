Roma, 20 dicembre 2025 – In Italia ogni Natale si scartano circa 30 milioni di regali indesiderati. È proprio la più attesa delle festività dell’anno l’occasione in cui si ricevono più doni “sbagliati” e chi ci conosce meglio è anche chi sbaglia di più: amici e partner si rivelano, infatti, i “campioni” del regalo fuori target. La soluzione? Per un numero sempre maggiore di italiani è semplice: mettere i regali non graditi in vendita. Il regifting è sempre più una pratica consolidata. Una pratica ormai consolidata e che continua a crescere: se lo scorso Natale il 15% dichiarava di aver rivenduto un regalo non gradito, quest’anno la quota sale al 20%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Che fine fanno i regali di Natale indesiderati: ogni anno sono circa 30 milioni

Leggi anche: eBay: circa 30 milioni di regali indesiderati sotto l’albero, la soluzione? Rivenderli online

Leggi anche: I morti in montagna sono circa 500 ogni anno: “Alpinisti ed escursionisti spesso impreparati”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale 2025, avanza il digitale ma il 41% preferisce regali fisici: i dati; SOS regali di Natale last minute: idee ed esperienze per foodie a portata di click (e zero stress); Regali di Natale, i romani li fanno online. Cibo, vestiti e giocattoli: 213 euro per i doni; I genitori che non fanno regali di Natale ai figli.

A Natale circa 30 milioni di regali indesiderati in Italia: che fine fanno - È proprio la più attesa delle festività dell’anno l’occasione in cui si ricevono più doni “sbagliati ... quotidiano.net