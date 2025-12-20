Chalet Ciro a Mergellina a lutto addio a don Antonio De Martino

Addio a Antonio De Martino, anima dello storico Chalet napoletano: fu lui a ottenere il testimone dal fondatore, don Ciro e portare avanti l'attività di famiglia.

Napoli in lutto, è morto Antonio De Martino: chi era il cuore dello Chalet Ciro a Mergellina - Posti dove si va per abitudine, per consolarsi, per festeggiare, per guardare il mare e sentirsi a casa. alphabetcity.it

Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana - Si è spento Antonio De Martino, storico manager e proprietario dello Chalet Ciro. napolitoday.it

Napoli dice addio a una delle sue figure più rappresentative del gusto e della tradizione. Si è spento Antonio De Martino, storico titolare e anima dello Chalet Ciro di Mergellina, luogo iconico della città e tappa imprescindibile per napoletani e visitatori. C - facebook.com facebook

Chalet Ciro, addio al fondatore: «I tuoi insegnamenti saranno la luce del nostro cammino» x.com

