Cgil | 2025 anno nero della sicurezza a Catania si contano 13 morti
A Catania permane un alto tasso di disoccupazione, il 12,5%, e il 2025 si chiude senza un’inversione strutturale sul fronte del lavoro. I disoccupati, secondo gli ultimi dati ISTAT, sono 47 mila; il tasso di inattività è del 46,1%.L’anno che volge al termine è stato segnato da mobilitazioni e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Studenti alla scoperta della sicurezza digitale, ecco perché password e riservatezza contano
Leggi anche: Incidenti stradali: a Genova 13 morti da inizio anno
Toscana – L’Angolo Rosso – l’anno che è stato e l’anno che verrà; Il rosso e il nero: un seminario per rileggere la storia e capire il presente; “Io sciopero contro una Legge di Bilancio ingiusta”, venerdì 12 dicembre 2025 sciopero generale Cgil per l’intera giornata di lavoro; Cgil, piazze contro la manovra.
Cgil: in pensione più tardi, nel 35 con 43 anni e 8 mesi di contributi - Inps: nel 2026 pensioni rivalutate dell'1,4%, minime a 620 euro (ANSA) ... ansa.it
Vitalizi consiglieri regionali Basilicata, “privilegio inopportuno in un momento di forte crisi” - Cgil: "il governo Bardi ancora una volta mette al primo posto il proprio tornaconto personale rispetto ai bisogni dei lucani e delle lucane" ... basilicata24.it
Fillea Cgil Calabria: è allarme lavoro nero - È questo il dato drammatico diffuso nei giorni scorsi dall’ISTAT. rainews.it
GoodMorning Genova. . #GMG 7 INVALIDI CIVILI SU 10 NON FANNO PIÙ DOMANDA, CGIL: “COLPA DELLA NUOVA RIFORMA” Il dato è emerso oggi in occasione del convegno organizzato a Palazzo Ducale per celebrare gli 80 anni del patronato Inca Cgil. - facebook.com facebook
ASSEMBLEA CGIL POTENZA, ESPOSITO: “2026 ANNO DI MOBILITAZIONE. SIAMO PRONTI ALLA LOTTA PER SALVARE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA”. REPORT E FOTO x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.