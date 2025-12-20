A Catania permane un alto tasso di disoccupazione, il 12,5%, e il 2025 si chiude senza un’inversione strutturale sul fronte del lavoro. I disoccupati, secondo gli ultimi dati ISTAT, sono 47 mila; il tasso di inattività è del 46,1%.L’anno che volge al termine è stato segnato da mobilitazioni e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Cgil: "2025 anno nero della sicurezza, a Catania si contano 13 morti"

