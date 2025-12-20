Cercano di convincerlo a effettuare un bonifico istantaneo di 46 mila euro | truffa sventata nei confronti di un anziano
Prosegue con efficacia l’azione di contrasto ai reati di truffa in danno di persone anziane messa in campo dal Comando Provinciale carabinieri di Sondrio, attraverso una capillare opera di sensibilizzazione nei confronti degli istituti bancari. Infatti, ormai da giorni, sono stati contattati i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
