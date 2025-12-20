C’era una volta la banda del paese Al via il progetto ’ArcolArmonie’ per fare musica tutti insieme

C’era una volta la banda musicale ad Arcola: l’amministrazione comunale vuol farla rinascere e non solo. Per chi sente nell’animo l’X Factor, si aprono spazi e occasioni per band e orchestre: il Comune sarà di supporto, avviando lezioni, con primo open day a gennaio. Il filo conduttore è la musica, il progetto che sta prendendo corpo si chiama " ArcolArmonie ", nessuno è escluso, basta amare la musica e volerla praticare. "E’ un’occasione per riprendere il filo con il passato – spiega la sindaca Monica Paganini –: avevamo una bellissima banda musicale negli anni Ottanta e Novanta. Ed è un’occasione per costruire progetti creativi insieme senza limiti di età, attraverso un linguaggio universale che è la musica in tutte le sue varianti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

