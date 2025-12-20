Perché pensare di complicare l’accesso alla pensione peggiorando la Fornero? Per non parlare dell’orribile proposta che puniva i condomini onesti. Quanti autogol. Ma davvero ne hanno combinate così tante e in così poco tempo? Se le avessero fatte quelli del Pd, tante corbellerie, uno nemmeno si scompone: è normale, te lo aspetti. Ma avendole pensate nelle stanze del centrodestra, è bene che gli facciamo capire che non è aria e che non concederemo sconti. Nell’ordine, sono riusciti a mettere nero su bianco assurdità in materia di pensioni, condomini, università. Mettiamo in fila queste perle e avvisiamo lor signori che se intendono solo rinviare tali schifezze si ritroveranno molti elettori sul piede di guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Centrodestra, basta parodie del Pd

Leggi anche: L'ex senatore Pd inchioda il Pd a Torino: "Basta tendere la mano ad Askatasuna"

Leggi anche: Martella (Pd): «Il ritardo del centrodestra è un insulto al Veneto che lavora»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pd, i riformisti diventano una corrente. «Senza di noi rivince il centrodestra» - Non chiamatela corrente («abbiamo ambizioni più grandi», la promessa), ma ... ilmessaggero.it

SONDAGGI/ M5s, il patto necessario (col Pd) di un partito fragile che guarda al centrodestra deluso - Un'analisi della formazione di Conte Un test politico di grande rilevanza si aprirà domani, quando ... ilsussidiario.net

Macerata resta al centrodestra. FdI stacca tutti, il Pd tiene botta. Carancini il consigliere più votato - 129 voti) ma con una percentuale inferiore a quella di cinque anni fa (54,91% pari a 12. ilrestodelcarlino.it

Sicurezza, il gruppo di centrodestra a Greve porta in consiglio comunale la proposta di Controllo di Vicinato. "Nel comune di Greve in Chianti esistono già gruppi WhatsApp spontanei - dicono i consiglieri Abate e Cuscito - basta una delibera comunale per - facebook.com facebook

GREVE IN CHIANTI - Sicurezza, il gruppo di centrodestra a Greve porta in consiglio comunale la proposta di Controllo di Vicinato: "Nel comune di Greve in Chianti esistono già gruppi WhatsApp spontanei, basta una delibera comunale per disciplinarli". x.com