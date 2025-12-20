Centro storico 120mila euro per il restyling

20 dic 2025

Centoventimila euro dalla Regione per il restyling del centro storico con i suoi edifici cinquecenteschi e i loro affreschi. Carugate brinda al restyling. Passa l’emendamento di Matteo Forte (FdI) al bilancio e in Martesana arrivano i fondi. "L’opera permetterà un miglioramento del decoro e una maggiore fruibilità di un’area raccolta e ricca di storia, focalizzata sulla piazza principale e circondata dai suoi edifici più significativi, alcuni dei quali davvero molto antichi", spiega il consigliere. L’intervento è uno di quelli finanziati nell’hinterland, che si ritrova con un appannaggio di 600mila euro in tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

