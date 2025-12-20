Centro sportivo Rifondazione chiara | Ora la soluzione

GROSSETO Il Circolo Rifondazione Comunista Grosseto "Vittorio Stefanini" esprime forte preoccupazione per la grave situazione legata al centro sportivo "Carlo Pucci" di Roselle, infrastruttura pubblica la cui gestione è stata affidata all’ Us Grosseto 1912. "Il mutuo – dicono – da circa 3 milioni di euro, acceso nel 2018 per la ristrutturazione dell’impianto e garantito dal Comune di Grosseto, è stato risolto dall’istituto bancario a seguito del mancato pagamento di almeno due rate da parte della società sportiva. Restano oltre 230 mensilità residue, ciascuna di circa 16mila euro, che rischiano di gravare sul bilancio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

