Centro sociale ecco 2 anni di parlato digitale L’analisi di Giordano

Linea temporale del parlato. Il grafico evidenzia le polarizzazioni che la parola chiave «centro sociale» ha generato negli ultimi 24 mesi. Il picco di parlato più consistente è stato registrato ad agosto 2025 in coincidenza dello sgombero del «Leoncavallo». In tutto, le menzioni sono state 144 mila con una platea potenziale di pubblico raggiunto di 10 milioni di utenti. Termini più utilizzati. Nel censimento dei termini più utilizzati in accompagnamento alla parola chiave «centro sociale» è interessante sottolineare alcuni concetti con una forte polarità politica. Tra questi, «Ilaria Salis», «sociale leoncavallo», «sociale askatasuna», «elettore di sinistra», «giorgia meloni», «ordine», «delinquere», «politica usando». 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Centro sociale, ecco 2 anni di parlato digitale. L’analisi di Giordano Leggi anche: Askatasuna, trent'anni di impunità e violenze per il centro sociale Leggi anche: Regionali 2025, la polarizzazione dell’ultima settimana frenerà l’astensione? L’analisi di Giordano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Askatasuna, dalla Tav alla Palestina: i 30 anni “contro” del centro sociale tra lotte e illegalità; Scampia, appello del Gridas per impedire lo sgombero del centro sociale per l'infanzia; A.A.A. Befane cercasi per la calza più lunga del mondo del prossimo 5 gennaio; Un piano da 2 milioni in via Tazzoli. Salto di qualità per il centro sociale. Centro sociale, ecco 2 anni di parlato digitale. L’analisi di Giordano - Linea temporale del parlato Il grafico evidenzia le polarizzazioni che la parola chiave «centro sociale» ha generato negli ultimi 24 mesi. formiche.net

Askatasuna, centro sociale simbolo della violenza dal 1996 - L'assalto alla redazione de La Stampa è solo l'ultimo atto violento del centro sociale Askatasuna, che a Torino detta legge ormai da quasi 3 decenni dallo stabile occupato di viale Regina Margherita. ilgiornale.it

Che cosa è il Leoncavallo, il centro sociale sgomberato dopo oltre trent'anni di occupazione - La proprietà ha chiesto alla Prefettura di liberare la struttura in diverse occasioni, ma la procedura finora non era mai stata portata a termine. vanityfair.it

Riguardo allo sgombero del centro sociale torinese Askatasuna, giovedì mattina… - facebook.com facebook

#TG2000 - Tensioni a #Torino dopo lo #sgombero del centro sociale #Askatasuna #19dicembre #LaStampa #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

