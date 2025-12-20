Centrale Umbra grave incidente stradale all' altezza svincolo per Foligno | strada chiusa

Oggi pomeriggio, sulla strada statale 75 della Centrale Umbra, si è verificato un grave incidente all'altezza dello svincolo per Foligno. La dinamica dell'incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata, creando disagi alla circolazione. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli utenti. La strada rimane chiusa fino a ulteriori disposizioni.

Situazione difficile per gli automobilisti oggi pomeriggio sulla strada statale 75 della Centrale Umbra, dove è avvenuto un incidente stradale che ha costretto gli operatori dell'Anas a chiudere la strada all'altezza di Foligno, in provincia di Perugia. Il sinistro, avvenuto al km 23,000, ha.

Incidente sulla Centrale Umbra - Disagi al traffico, questa mattina, per un incidente lungo la Statale Centrale Umbra all'altezza dello svincolo di Foligno- rainews.it

