Riceviamo e pubblichiamo la lettera che le segreterie territoriali di Brindisi e delle categorie dell'indotto hanno consegnato a Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi nonché commissario per la decarbonizzazione, al termine del corteo che nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre, ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Centrale Enel: "Istituzioni e azienda diano risposte certe ai lavoratori e al territorio"

