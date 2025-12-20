Centrale Enel | Istituzioni e azienda diano risposte certe ai lavoratori e al territorio
Riceviamo e pubblichiamo la lettera che le segreterie territoriali di Brindisi e delle categorie dell'indotto hanno consegnato a Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi nonché commissario per la decarbonizzazione, al termine del corteo che nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre, ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Centrale Enel, Stefanazzi: "Governo chiarisca subito, in gioco lavoro e futuro del territorio"
Leggi anche: Ex Conbipel, i sindacati sollecitano le istituzioni: “Servono risposte per i nove lavoratori”
Centrale Enel, Stefanazzi: Governo chiarisca subito, in gioco lavoro e futuro del territorio; Centrale Enel di Cerano, l’allarme dei sindacati: servono risposte immediate, stop ai licenziamenti e certezze sul futuro del territorio; Centrale Enel di Cerano, l'allarme dei sindacati: servono risposte immediate, stop ai licenziamenti e certezze sul futuro del territorio; Centrale Enel di Sant’Irene, confronto al Comune: occupazione, demolizioni e futuro dell’area.
Centrale Enel, i sindacati uniti chiedono a Governo e azienda di smettere di balbettare - Comunicato congiunto di Cgil, Cisl e Uil, dopo mesi di divisione del fronte sindacale: "Non sono state ancora prodotto misure adeguate, contrariamente a quanto assicurato, per una transizione industri ... brindisireport.it
Centrale Enel, si va verso l'acquisto da parte dello Stato: decreto entro la fine dell’anno - Potrebbe davvero essere la nazionalizzazione degli impianti la soluzione individuata dal governo per mantenere in vita, quanto meno in riserva fredda, le due centrali a carbone di Brindisi ... quotidianodipuglia.it
Centrale Enel e decarbonizzazione, il timore dei sindacati e la richiesta dell'Autorità Portuale: quale futuro per la “Federico II”? - C’è preoccupazione tra i sindacati per il trasferimento a Pescara del prefetto Luigi Carnevale, che resterà comunque commissario del Tavolo per la decarbonizzazione. quotidianodipuglia.it
Questa mattina circa 250 lavoratori dell’indotto della centrale Enel di Cerano hanno manifestato a Brindisi insieme a Cgil, Cisl e Uil per chiedere risposte immediate su occupazione e futuro industriale. Al centro della protesta la situazione dei 51 lavoratori Sir, - facebook.com facebook
La #centrale elettrica di #Isab di #Priolo non è in vendita. Energia Oltre torna sulla questione della #raffineria con un aggiornamento in #esclusiva Di Edoardo Lisi @edwardIT #17dicembre #Lukoil #petrolio #energia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.