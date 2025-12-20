Un tema controverso, per non dire spinoso, quello degli autovelox in Italia e soprattutto del loro uso da parte delle amministrazioni locali. Lo scorso 28 novembre è terminato il censimento dei dispositivi installati in Italia, su iniziativa del Ministero dei trasporti che ha messo a disposizione un’apposita piattaforma. In base alla lista successivamente pubblicata gli autovelox a norma e quindi autorizzati a rilevare le infrazioni sono 3.625. Tutti gli altri secondo le disposizioni del Ministero, sono stati spenti pena la nullità delle multe elevate. "Le multe elevate da apparecchi non inseriti nel censimento sono a tutti gli effetti nulle – precisa in una nota il Codacons - anzi quegli apparecchi non potranno più essere utilizzati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Censimento autovelox. Valide solo le sanzioni di apparati denunciati

Leggi anche: Autovelox, scatta il censimento nazionale: le regole e come evitare le sanzioni

Leggi anche: Autovelox: Mit censimento contro le multe selvagge. In azione una piattaforma telematica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Articolo - Autovelox. Lo stato dei fatti dopo la lista nazionale; Autovelox non registrato: la multa è valida?; Censimento autovelox. Valide solo le sanzioni di apparati denunciati; Autovelox: nuovo portale pubblico, adempimenti e regole per Comuni e automobilisti.

Autovelox, tra censimento, omologazione e regola del chilometro: le nuove frontiere del contenzioso stradale - Una recente pronuncia della Cassazione e la posizione del MIT, con il “censimento” degli autovelox, riscrivono le strategie difensive sulle sanzioni. diritto.it

Autovelox non censiti: multe annullabili. Ecco come non pagare - Il nuovo censimento nazionale degli autovelox rivoluziona le sanzioni stradali: solo i dispositivi registrati sul portale del MIT saranno validi dal 30 novembre. panorama.it

Autovelox registrato, la multa non è sempre valida - Quando una multa da autovelox è valida, come contestarla e quali sono i casi in cui il ricorso può avere successo ... autotoday.it