Cori natalizi, cene e feste per salutare amici e colleghi prima dell’inizio delle vacanze. Queste due delle attività tipiche del periodo prenatalizio. Seguendo tale tradizione, oggi alle 17 il negozio Noova Lab di Abbiategrasso, in Via XX Settembre 48, propone "Xmas party Noova Lab", aperitivo natalizio con DJ set e degustazione di bollicine e panettone. Nel corso della serata, si potrà partecipare all’estrazione "Secret Santa" e provare a vincere un regalo oppure uno sconto speciale. Lo stesso giorno, alle 21, nella Chiesa di San Gaetano, in Via Carlo Maria Maggi, 17, si potrà assistere al concerto gospel "Christmas is here" di Al Ritmo dello Spirito, coro gospel di Abbiategrasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cene e musica . Tante iniziative in tutta la città

Leggi anche: La musica delle feste. Una domenica in centro con tante iniziative

Leggi anche: Santa Lucia arriva in città con tante iniziative speciali per le famiglie

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cene e musica . Tante iniziative in tutta la città; Festività, si accende il centro di Ravenna, tante iniziative fra musica, arte, mosaico e solidarietà; Natale a Crema - Vivi la magia in città; Concerti e deejay, è qui la festa. La notte di San Silvestro si balla con DiscoBorgo e i Margo’ 80.

Me Contro Te: quando un matrimonio diventa uno show a pagamento | RUVIDO 226

Cene nei luoghi simbolo della città, intrattenimento musicale prima e dopo i fuochi e tutti gli eventi collaterali. Informazioni sulla viabilità e piano sicurezza: le informazioni per prepararsi all’appuntamento - facebook.com facebook