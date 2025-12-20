Celtic-Aberdeen domenica 21 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esordio di Wilfried Nancy sulla panchina del Celtic non avrebbe potuto essere peggiore visto che il tecnico francese che ha preso il posto di Martin O’Neill (che fungeva da caretaker dopo le dimissioni di Brandon Rodgers) ha perso quattro partite su quattro. Le prime tre sono state contro gli Hearts, che sono in testa alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

celtic aberdeen domenica 21 dicembre 2025 ore 16 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Celtic-Aberdeen (domenica 21 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Aberdeen-Strasburgo (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Aberdeen-Strasburgo (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'Inizio Turbulento di Wilfried Nancy al Celtic.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.