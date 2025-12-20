Celtic-Aberdeen domenica 21 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
L’esordio di Wilfried Nancy sulla panchina del Celtic non avrebbe potuto essere peggiore visto che il tecnico francese che ha preso il posto di Martin O’Neill (che fungeva da caretaker dopo le dimissioni di Brandon Rodgers) ha perso quattro partite su quattro. Le prime tre sono state contro gli Hearts, che sono in testa alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
L'Inizio Turbulento di Wilfried Nancy al Celtic.
